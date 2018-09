Blaue Zone: Markdorf will mehr Strafzettel verteilen

Anfang Oktober beginnt die Stadt Markdorf, die Blaue Zone in der Innenstadt stärker zu kontrollieren. In diesem Bereich gilt seit Anfang Juli eine Höchstparkdauer von zwei Stunden. Wer seine Parkscheibe vergisst, muss künftig mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von mindestens zehn Euro rechnen, teilt das Ordnungsamt mit.

„Bisher haben wir die Blaue Zone nur moderat kontrolliert, damit sich die Autofahrer an die neue Regelung gewöhnen können“, sagt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess. „Geringfügige Verstöße haben wir nicht geahndet.“ Wer seine Parkscheibe bisher also vergessen hatte, bekam deshalb noch keinen Strafzettel. Stattdessen wurde den Fahrern ein gelber Zettel an den Scheibenwischer geklemmt, mit dem Hinweis, dass sie in Zukunft eine Parkscheibe hinter die Frontscheibe legen mögen.

Nur wer sich überhaupt nicht an die Regeln hielt, etwa Dauerparker, musste von Anfang an mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von bis zu 30 Euro rechnen. Um die Kurzzeitparker ohne Parkscheibe von den Dauerparkern zu unterscheiden, kontrollierten die Mitarbeiter des Ordnungsamts die geparkten Autos mehrmals täglich.

Regelung hat sich bewährt

Insgesamt habe sich die Regelung der Blauen Zone bewährt, sagt Hess. Das Ziel, Dauerparker aus der Innenstadt zu verdrängen, sei erreicht worden. Ein Vorteil sei, dass Kunden, die in der Innenstadt Erledigungen machen wollen, nun leichter einen Parkplatz finden. „Auch der Parksuchverkehr nachgelassen“, sagt er. Die Fahrer, die ihr Auto früher den ganzen Tag in der Innenstadt abstellten, etwa Anwohner oder Beschäftigte aus der Innenstadt, seien allem Anschein nach in andere Bereiche von Markdorf ausgewichen.

Was aber auch drei Monate nach Einführung der neuen Regelung noch nicht gut klappe, sei die Parkscheibenpflicht. „Ein großer Teil der Fahrer, etwa ein Drittel bis die Hälfte, benutzt keine Parkscheibe“, sagt Hess. „Obwohl die Regelung inzwischen bekannt sein müsste.“ Deshalb will die Stadt bald härter durchgreifen und Fahrern, die keine Parkscheibe verwenden, Strafzettel ausstellen. Dann müssen sie mit Verwarnungsgeldern rechnen, die bei mindestens zehn Euro liegen. Je nach Schwere des Verstoßes kann es auch mehr sein. Dies gilt auch dann, wenn die Höchstparkdauer von zwei Stunden nicht überschritten wird. „Wir werden auch weiterhin die gelben Zettel verteilen, aber grundsätzlich muss man mit der Verwarnung rechnen“, sagt Hess.

Kostenlose Parkscheiben gibt die Stadtverwaltung im Rathaus aus. Auf ihrer Rückseite sind auch die Bereiche eingezeichnet, die zur Blauen Zone gehören.

Mehr entdecken: Dauerparker sollen Kunden Platz machen

Mehr entdecken: Markdorf verteilt 1909 Strafzettel

Mehr entdecken: Blaue Zone könnte im Mai in Kraft treten