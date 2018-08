Bitte richtig informieren!

Natürlich kann man geteilter Meinung darüber sein, ob sich das Bischofsschloss als Rathaus eignet. Doch wer über ein Thema informiert, mit dem Ziel, eine demokratische Entscheidung herbeizuführen, sollte sich an die Fakten halten.

Die Bürgerinitiative „Bischofsschloss“ nennt auf ihrem Flugblatt jedoch zu viele Zahlen, die sich nicht oder nur schwer nachvollziehen lassen. Manche sind nicht fundiert, etwa dass für 18,4 Millionen Euro ein neues Rathaus mit Tiefgarage gebaut und das Bischofsschloss saniert werden kann. Dabei kann es sich nur um eine grobe Schätzung handeln. Sie wird dargestellt, als sei sie Fakt.

Was aber grob falsch ist, ist die Behauptung, die Stadt würde aufgrund des Projekts zu viele notwendige Investitionen in ihre Infrastruktur nicht mehr stemmen können. Dabei plant sie, 2019 mit der Sanierung und Erweiterung der Grundschule zu beginnen, mit dem Bau eines neuen Kindergartens in Markdorf-Süd, mit der Erschließung und Kanalisierung von Möggenweiler, und mit der weiteren Sanierung der Kreuzgasse – und das sind noch nicht alle Vorhaben. Die Markdorfer sollten also gut prüfen, welchen Zahlen sie mehr Glauben schenken.