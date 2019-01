Bischofsschloss: Wähler fürchteten hohe Kosten

Der Hauptgrund für das Scheitern des geplanten Rathausumzugs in das Bischofsschloss sind offenbar die Kosten des Projekts gewesen. Das teilen sieben Studenten des Master-Studiengangs Kommunikationsmanagement der Universität Hohenheim mit. Sie hatten am Tag des Bürgerentscheids knapp 900 Wähler direkt nach dem Verlassen des Wahllokals zu ihrer Meinung befragt.

Umzug ja oder Umzug nein? Ganze 80 Prozent der befragten Umzugsgegner hatten sich bereits mehrere Wochen vor dem Bürgerentscheid endgültig entschieden. Auch bei 72 Prozent der Befragten, die für den Rathausumzug stimmten, stand die Wahlentscheidung schon lange fest. „Für uns war das eine Überraschung“, sagt die Studentin Leonie Siegle, die mit einer höheren Anzahl an unentschlossenen Wählern gerechnet hatte.

Zu kurzfristig

Diese Ergebnisse geben auch einen Hinweis darauf, warum die Chancen des Bürgerforums, das sich für den Umzug stark machte, von Anfang an eher begrenzt waren. Denn das Forum hatte sich erst wenige Wochen vor der Wahl formiert und für den Umzug der Stadtverwaltung in das historische Gebäude geworben. „Da sich die meisten Markdorfer bereits Wochen vor der Wahl entschieden hatten und somit nur noch wenige Unentschlossene übrigblieben, war es für das Bürgerforum tendenziell schwieriger als für die Bürgerinitiative, Wähler zu überzeugen“, sagt die Studentin Leonie Siegle.

Die Studenten fanden auch heraus, warum die Markdorfer so abstimmten. Bei der Befragung gaben viele Wähler als Hauptgrund die hohen Kosten an, die mit dem Umzug entstanden wären – eines der Hauptargumente der Initiative Bischofsschloss. Für rund 30 Prozent der Wähler, die gegen den Umzug stimmten, war das ausschlaggebend, und zwar mit Abstand. „An zweiter Stelle kam das Hotel-Argument. Diese Wähler waren für einen Erhalt des ehemaligen Hotels. Sie kommen aber gerade mal auf 8,3 Prozent“, sagt Siegle. Zudem hätten einige Gegner kritisiert, dass es nicht genügend Möglichkeiten gegeben habe, über die Zukunft des Schlosses mitzubestimmen. Das seien aber nur 5,4 Prozent der Umzugsgegner gewesen.

Bei den Umzugsbefürwortern überwogen ganz andere Gründe. „Ihnen ging es vor allem darum, das Schloss durch den Umzug vor einem möglichen Leerstand und Verfall zu schützen. Auch wollten sie ein Bischofsschloss, das allen offensteht“, erläutert die Studentin. Wegen der mangelnden Auswahl an Alternativen stimmten 15 Prozent der Befürworter für den Umzug. Einige kritisierten die Bürgerinitiative dafür, dass sie keine für sie sinnvolle Alternativen vorgebracht habe.

Gegner sind mit politischen Entscheidungen unzufrieden

Unabhängig vom möglichen Umzug des Rathauses sind die Umzugsgegner eher unzufrieden mit den politischen Entscheidungen in Markdorf. 38 Prozent von ihnen gaben an, dass sie eher unzufrieden sind, 20 Prozent gaben an, eher zufrieden zu sein. 42 Prozent entfielen auf die Antwort „teils/teils“. Bei den Umzugsbefürwortern zeigte sich hingegen ein ganz anderes Bild: 63 Prozent von ihnen sind mit den politischen Entscheidungen in der Stadt eher zufrieden, nur neun Prozent sind eher unzufrieden. „Die Frageformulierung lässt keine Rückschlüsse auf die Zufriedenheit der Markdorfer mit den einzelnen politischen Akteuren wie zum Beispiel dem Gemeinderat oder dem Bürgermeister zu“, sagt Siegle. „Uns war es wichtig, nicht nur einen Akteur herauszugreifen, sondern das Gesamtpaket zu betrachten.“

Der mögliche Umzug des Rathauses in das Bischofsschloss stieß bei Gegnern und Befürwortern in Markdorf auf reges Interesse. Knapp 60 Prozent beider Gruppen interessierten sich stark für das Thema. Die meisten informierten sich über das Projekt im Amtsblatt der Stadt und im Gespräch mit anderen. Auch die Berichterstattung der Presse spielte eine wichtige Rolle. Welchen Einfluss das Internet oder soziale Netzwerke wie Facebook auf das Wahlverhalten hatte, können die Studenten nicht sagen. „Wir haben nicht unterschieden zwischen online und offline“, sagt Leonie Siegle. „Aus unseren Interviews wissen wir aber, dass die Gegner dort sehr aktiv waren, während die Befürworter auf das persönliche Gespräch gesetzt haben.“ Trotz der gespaltenen Stimmung in der Stadt beurteilten sowohl Gegner, als auch Befürworter den Umgang beider Seiten miteinander als „eher fair“.

Eine Masterarbeit zum Bischofsschloss?

Neben der Befragung führten die Studenten auch Interviews mit einer Auswahl beteiligter Akteure in der Stadt. Dazu suchten sie den Austausch mit der Initiative Bischofsschloss und mit dem Bürgerforum, mit Bürgermeister Georg Riedmann, Mitgliedern des Gemeinderates sowie der Lokalpresse.

Das Forschungsprojekt findet im Rahmen eines Projektseminars des Master-Studiengangs „Kommunikationsmanagement“ der Universität Hohenheim statt und wird von Professor Frank Brettschneider betreut. Die Studenten untersuchen dabei in interdisziplinären Projekten die Kommunikation und Meinungsbildung bei Bau- und Infrastrukturprojekten. Ein Überblick über bislang untersuchte Fälle ist auf der Internetseite des Fachgebiets zu finden. Aktuell bereiten die Studenten noch ihre Abschlusspräsentation vor. Denkbar ist, dass die ein oder andere Masterarbeit sich mit dem Markdorfer Bürgerentscheid befasst. „Es ist für uns auch sehr spannend, weil die Abstimmung so knapp ausgegangen ist“, sagt sie.

Mehr entdecken: Bürgerforum will zum Wählen animieren

Eine knappe Mehrheit der abstimmenden Markdorfer ist gegen den Umzug der Stadtverwaltung ins Bischofsschloss.