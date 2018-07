Bischofsschloss: SPD fordert Bürgerentscheid, Rat lehnt ab

Mit großer Mehrheit hat der Markdorfer Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag den Antrag der SPD-Fraktion zur Durchführung eines Bürgerentscheids abgelehnt. Die SPD wollte damit ein Votum der Bürger zum Umbau des Bischofsschlosses und zur Nutzung als Rathaus erreichen.

Über den späten Zeitpunkt der Antragstellung sei die CDU-Fraktion verwundert, stellte Sprecherin Susanne Sträßle fest. Zweieinhalb Jahre nach Kauf des Bischofschlosses, nach Architektenwettbewerb, nach intensiven Untersuchungen der Bausubstanz und nur zwei Wochen, bevor der Baubeschluss gefasst werden soll, erfolge der SPD-Antrag. Der Kauf des Bischofschlosses habe von Anfang an in unmittelbarem Zusammenhang mit der Nutzung als Rathaus gestanden. Gleichzeitig seien die Bürger in verschiedenen Versammlungen informiert worden und hatten die Möglichkeit, ihre Ideen einzubringen. Die von den Architekten Braunger und Wörtz erarbeitete Planung sei durchdacht und füge sich gut in den historischen Stadtkern ein. Mit der einfachen Frage, für Umbau und Nutzung des Bischofschlosses als Rathaus sei es nicht getan, die Entscheidung sei komplex und sehr weitreichend, zudem biete die Fragestellung keine Alternative und keine Lösung. Werde die Nutzung als Rathaus nicht umgesetzt, fange die Planung von vorne an, sei es was die Nutzung des Bischofschlosses angehe, ebenso was mit dem sanierungsbedürftigen Rathaus geschehen soll, darüber müssten sich die Befürworter eines Bürgerentscheids bewusst sein, erklärte Sträßle. Die Nutzung des Bischofschlosses als Rathaus sehe die CDU-Fraktion als die zukunftsfähigste und nachhaltigste, deshalb werde der Antrag abgelehnt.

Bei dem Meinungsbildungsprozess in den vergangenen zwei Jahren habe sich herausgestellt, das finanziell, funktionell und unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss die beste Lösung sei, erklärte Christiane Oßwald für die Fraktion der Umweltgruppe. Jetzt sei es an der Zeit zu entscheiden. Die Planung und die solide Kostenberechnung des Architekturbüros habe die Fraktion bestärkt, den Umzug des Rathauses auf den Weg zu bringen und den Baubeschluss zu fassen. Den SPD-Antrag werde die UWG mehrheitlich ablehnen, damit sei die Möglichkeit eines Bürgerentscheids nicht verbaut. Wenn die Umzugsgegner die nötige Zustimmung bei den Bürgern finden, könnten sie über ein Bürgerbegehren einen Bürgerentscheid herbeiführen.

Ein Bürgerentscheid sei ein Weg der direkten Demokratie, erklärte der Sprecher der Freien Wähler, Dietmar Bitzenhofer. Die Bürger sollten jetzt aktiv werden, bei den Aktionen bat er um Wahrheit und Fairplay. Die FW-Fraktion werde den Antrag mehrheitlich ablehnen. Er sei von der Richtigkeit des Projekts überzeugt, stellte Bürgermeister Georg Riedmann fest. Uwe Achilles von der SPD-Fraktion erinnerte daran, dass der Rat vor fast 20 Jahren bei der Südumfahrung den Mut für einen Bürgerentscheid gehabt habe. Beim Bischofschloss seien die Alternativen nie richtig geprüft worden. Für den SPD-Antrag zum Bürgerentscheid gab es sechs Ja-Stimmen, 18 Gemeinderäte und der Bürgermeister stimmten dagegen. Bereits in der Bürgerfragestunde hatte Bürgermeister Georg Riedmann auf eine entsprechende Frage erklärt, dass Aufträge erst vergeben werden, wenn absehbar ist, das ein Bürgerbegehren nicht zustande kommt.