Bischofsschloss ist Thema einer öffentlichen Videokonferenz

Die Überlegungen zur Wiederbelebung des Bischofschloss’ in Markdorf sollen bei einer Videokonferenz am Donnerstag, 10. Juni, um 19 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden, wie die Stadt Markdorf berichtet.

Das vom Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat geförderte Forschungsprojekt Zukunft im Bestand (ZIB), in dessen Rahmen auch das Markdorfer Bischofschloss untersucht wurde, nähert sich laut Pressemitteilung einem ersten Zielpunkt an. In wenigen Wochen soll von der Markdorfer Arbeitsgruppe, die von August Gustke, vom Büro StadtLandPlan, moderiert wurde, ein Abschlussbericht nach Berlin gesendet werden.

In bislang sechs Arbeitsgruppensitzungen haben Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderates, der Verwaltung, sowie der Initiative Bischofschloss und eines Vertreters der Pro-Rathaus-Ins-Bischofschloss-Bewegung Überlegungen zur Wiederbelebung des stadtbildprägenden Gebäudes angestellt. Die Protokolle der Sitzungen wurden jeweils auf der Internetseite der Stadt Markdorf veröffentlicht.

Die Ergebnisse dieser Gruppenarbeit sollen bei der Videokonferenz präsentiert werden. Alle Teilnehmer der Arbeitsgruppe werden die Verhandlungen der vergangenen Monate aus ihrer Sicht beleuchten und schließlich besteht für die Öffentlichkeit die Möglichkeit Fragen über die Chat-Funktion der Videokonferenz an die Arbeitsgruppe zu richten, so die Pressemitteilung weiter.