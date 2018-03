Bischofsschloss: Architekten stellen Zeitplan vor

Der Gemeinderat Markdorf wird am Dienstag in öffentlicher Sitzung auf den aktuellen Stand gebracht, was die Sanierung und den möglichen Umbau des Bischofsschlosses als Rathaus betrifft. Die Planer werden vorstellen, wie weit die Untersuchungen an der Bausubstanz des historischen Gebäudes fortgeschritten sind. In diesem Zusammenhang werden sie auch einen Zeitplan für die weiteren Planungen, die Sanierung und den Umzug der Verwaltung in das historische Gebäude vorstellen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.

Die Architekten Braunger und Wörtz aus Ulm haben im Frühjahr 2017 nach einer europaweiten Ausschreibung den Zuschlag für die Leistungsphasen eins bis drei bekommen. „Aktuell befinden sie sich mitten in der Leistungsphase drei, an deren Ende eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung steht“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Der erste Entwurf, mit dem die Architekten den Wettbewerb für sich entscheiden konnten, sei in den vergangenen Monaten noch etwas bearbeitet worden. „Wir konnten erst ins Bischofsschloss rein, nachdem das Hotel im Oktober geschlossen hatte“, sagt er. Doch die Untersuchungen, die dort vorgenommen werden müssen, seien entscheidend für die weiteren Planungen.

Beispielsweise wurde die Qualität des Gebäudes aus denkmalpflegerischer Perspektive geprüft. Dabei nahmen Fachleute etwa historische Holzkonstruktionen in den Dächern genauer unter die Lupe. Sie schauen auch, welche Stuckdecken im Original erhalten sind und somit erhalten werden müssen. Außerdem sehen sie sich an, ob bei Sanierungen in den 1980er- und 1990er-Jahren gründlich gearbeitet wurde, oder ob dort nachgearbeitet werden muss. Doch das Bischofsschloss wird auch aus brandschutztechnischer Sicht untersucht. „Der Brandschutz ist das heikelste Thema“, sagt Riedmann. Kritisch sei das vor allem im Turm, da öffentlich genutzte Räume immer zwei Fluchtwege benötigen, der Turm aber nur über ein Treppenhaus verfügt. „Deshalb wird geschaut, wie der Turm sinnvoll genutzt werden kann“, sagt er.

Brandschutz wird unabhängig von der späteren Nutzung untersucht

Der Bürgermeister weist auch darauf hin, dass die Untersuchungen, die derzeit gemacht werden, unbedingt notwendig sind – egal wie das Bischofsschloss in Zukunft genutzt wird. „Untersuchungen wie die des Brandschutzes sind vollkommen nutzungsunabhängig“, sagt er. „Wenn man das Bischofsschloss am Leben halten will, muss man das Geld investieren.“ All diese Untersuchungen dienen auch dazu, der Entwurfsplanung eine möglichst risikoarme Kostenberechnung zugrunde zu legen.

Zu den Kosten, die voraussichtlich auf die Stadt Markdorf zukommen, kann Riedmann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Auskunft geben. „Die Architekten fangen erst an zu rechnen, wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind“, sagt er. Am Anfang dieses Projekts wurde eine planungsunabhängige Kostenannahme erstellt, laut der die Sanierung rund zwölf Millionen Euro kosten könnte. Dieser liegen aber viele Pauschalen zugrunde. „Das sind keinerlei belastbare Zahlen“, betont er.

In der Sitzung wird dem Gemeinderat nicht nur ein Sachstandsbericht zur Voruntersuchung des Bischofsschlosses mit Zeitplan gegeben, sondern das Gremium bestimmt auch vier Räte als Vertreter für eine Bauausschuss-Projektgruppe. Vorgesehen ist, dass aus jeder Fraktion ein Mitglied in den Ausschuss aufgenommen wird. „Das hat den Vorteil, dass der Gemeinderat immer aktuelle Informationen über den Stand des Projekts hat, auch wenn es mal drei oder vier Monate nicht auf der Tagesordnung steht“, sagt Riedmann.