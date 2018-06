Bischofsschloss: Architekt stellt Kostenberechnung vor

Wie genau es aussehen könnte, wenn das Rathaus der Stadt Markdorf ins Bischofsschloss umzieht und wie teuer das voraussichtlich ist, wird am kommenden Mittwoch, 13. Juni, in einer Gemeinderatssitzung erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Weil die Verwaltung damit rechnet, dass viele Zuhörer kommen, wird die Sitzung in der Stadthalle abgehalten. Beginn ist bereits um 17 Uhr.

Bisher sind nur grobe Kostenschätzungen bekannt, wonach Sanierung und Umbau des Bischofsschloss rund zwölf Millionen Euro kosten sollen. Um genauere Angaben zur Höhe der Kosten machen zu können, waren jedoch verschiedene Untersuchungen an dem historischen Gebäude erforderlich. In einer Zustandsanalyse wurde untersucht, welche Gewerke von denkmalpflegerischem Interesse sind. „Dazu zählen die Dachstühle, die Natursteine am Turm und an den Treppen, sämtlicher historischer Putz, die Stuckdecken im Turm und im Schloss und die Stadtmauer“, sagt Bürgermeister Georg Riedmann.

Die zentrale Frage ist: Was ist historisch und was nicht? Bisher war das nicht bis ins Detail bekannt. Denn als das Bischofsschloss in den 1980er-Jahren zuletzt saniert wurde, sei genau das nicht exakt dokumentiert worden, sagt er. Aus diesem Grund war vor der Bestandsaufnahme nicht bekannt, was aus denkmalpflegerischer Sicht erhalten werden muss. Im Zuge der aktuellen Untersuchungen sei deshalb sowohl im Schloss als auch im Turm Zimmer für Zimmer begutachtet und beschrieben worden, sagt Riedmann.

Ein zentraler Bestandteil war auch die Überprüfung der Statik. Dabei sei insbesondere geprüft worden, ob die Verbesserungen an der Statik, die bei der Sanierung in den 1980er-Jahren eingebaut wurden, noch funktionieren. „Bei der Bauteiluntersuchung wurde festgestellt, dass der Keller zwischen Schloss und Scheuer nicht dicht ist, genauso wie das Dach des Zwischenbaus“, sagt Riedmann. Dort dringe Feuchtigkeit ein, weshalb das Dach neu abgedichtet werden müsse. Zusätzlich sei die vorhandene Haustechnik geprüft worden.

Auch sei der Baugrund geprüft und eine Wasseruntersuchung vorgenommen worden. Denn aufgrund der Lage am Gehrenberg und seiner geologischen Strukturen gebe es in Markdorf sogenanntes Schichtwasser. Das versickere nicht einfach im Boden, sondern fließe zwischen verschiedenen Lehmschichten nach unten. „Vor einem Eingriff muss geschaut werden, wo Wasser fließt, damit es später keine Schwierigkeiten gibt“, sagt Riedmann.

Führungen für Bürger

Zur Kostenberechnung möchte Bürgermeister Georg Riedmann vor der Sitzung noch nichts sagen. „Der Architekt wird die Planung ausführlich vorstellen“, sagt er. Er werde auch erläutern, wie die Baustelle erschlossen und abgewickelt werden könne. Voraussichtlich werde der Bau einer Baustraße nicht empfohlen. Nach den Erläuterungen des Architekten werden die Fraktionen des Gemeinderats die Gelegenheit haben, ihre Stellungnahme abzugeben. Davon erhofft sich Bürgermeister Georg Riedmann „eine erste Wasserstandsmeldung, wie man sich weiter zum Projekt stellen wird“, sagt er.

Für Bürger und verschiedene Gruppierungen will die Verwaltung übrigens noch Führungen durch das Gebäude organisieren. Das müsse gut vorbereitet sein, denn eine konzentrierte Weitergabe von Informationen sei nur bei Gruppen von bis zu 20 Teilnehmern möglich, sagt er.