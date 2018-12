Bischofsschloss: 11 050 Markdorfer dürfen abstimmen

Die wahlberechtigten Markdorfer entscheiden am Sonntag, ob die Stadtverwaltung ins Bischofsschloss einziehen wird oder nicht. Die Wahllokale öffnen von 8 bis 18 Uhr. Das vorläufige Ergebnis wird voraussichtlich um 19 Uhr verkündet.

Rund 11 050 Wahlberechtigte gibt es in Markdorf. Um das Projekt zu stoppen, müssen die Gegner des Projekts nicht nur die Mehrheit der Stimmen hinter sich vereinen, sondern auch das erforderliche Quorum von 20 Prozent knacken. Es müssten sich also mindestens 2210 Wähler gegen den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss entscheiden, damit die Bürgerinitiative ihr Ziel erreicht und das Projekt gestoppt wird. Die Kosten für die Abstimmung belaufen sich laut Ordnungsamt auf rund 10 000 Euro.

Frage wird im Sinne des Bürgerbegehrens gestellt

Etwas knifflig ist die Frage, über die die Wähler abzustimmen haben. Das liegt daran, dass die Frage im Sinne der Bürgerinitiative gestellt werden muss, die über ein Bürgerbegehren den Bürgerentscheid initiiert hat. Weil sie gegen den Umbau des Bischofsschlosses ist, geht es darum, den Gemeinderatsbeschluss vom 24. Juli aufzuheben. Wer also gegen den Umzug der Stadtverwaltung ins Bischofsschloss stimmen will, muss „Ja“ ankreuzen, wer für den Umzug ist, muss mit „Nein“ stimmen.

Per Briefwahl haben bisher gut 1500 Wahlberechtigte abgestimmt. Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess rechnet damit, dass bis Sonntag noch etwa 100 Stimmzettel hinzukommen. „Bisher zeichnet sich eine eher unterdurchschnittliche Beteiligung an der Briefwahl ab“, sagt er. Doch einen Rückschluss auf die Wahlbeteiligung am Sonntag lasse diese Zahl nicht zu. Die Briefwahlunterlagen werden gemeinsam mit den Stimmzetteln von der Urnenwahl ab 18 Uhr ausgezählt.

Die Wahllokale sind am Sonntag ab 8 Uhr geöffnet. Abgestimmt werden kann, je nachdem was auf der Wahlbenachrichtigung genannt ist, in der Stadthalle, am Bildungszentrum (BZM), in der Mehrzweckhalle Leimbach und im Bürgerhaus in Ittendorf. Für den reibungslosen Ablauf des Bürgerentscheids sind rund 90 Wahlhelfer eingeteilt, die sich aus städtischen Bediensteten und Ehrenamtlichen zusammensetzen. Um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Die Ergebnisse, die per Telefon aus den Wahlbezirken durchgegeben werden, werden ab 18 Uhr fortlaufend im Bürgersaal des Rathauses präsentiert. Das vorläufige Ergebnis wird Bürgermeister Riedmann nach der Auszählung gegen 19 Uhr dort bekanntgeben.

So argumentieren die Befürworter des Umzugs

Den Befürwortern des Rathausumzugs ist es ein Anliegen, das Bischofsschloss zu erhalten und gleichzeitig einer öffentlichen Nutzung zuzuführen. Gleichzeitig wird die notwendige Sanierung des alten Rathauses überflüssig. Eine Sanierung des Bischofsschlosses und eine Sanierung des bestehenden Rathauses sei aus Kostengründen nicht gleichzeitig möglich, sagt Bürgermeister Georg Riedmann. Außerdem würde am derzeitigen Standort des Rathauses ein attraktives Grundstück in der Innenstadt für eine neue Nutzung frei werden.

Die Kostenberechnung für den Schlossumbau, die sich auf umfangreiche Untersuchungen am Bischofsschloss stützt, beläuft sich auf 18,4 Millionen Euro. Andere Projekte wie die Sanierung von Straßen, der Jakob-Gretser-Schule und der Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens sind bereits fest eingeplant und sollen 2019 starten. Der Rathausumzug soll 2021 abgeschlossen sein. Die Öffentlichkeit sei über den Kauf und die Planungen im Rahmen mehrerer Gemeinderatssitzungen und Veranstaltungen frühzeitig und regelmäßig informiert worden.

Das sagen die Gegner des Umzugs

Die Initiative Bischofsschloss führt als Hauptargument gegen den Rathausumzug die hohen Kosten an. Sie rechnet damit, dass mindestens 24 Millionen Euro für den Umbau anfallen und behaupten, dass ein Neubau mit Tiefgarage am jetzigen Standort günstiger wäre. Die Gegner befürchten, dass andere Projekte wie Investitionen an Schulen, Kindergärten und Straßen in Markdorf nicht mehr möglich sein werden, wenn die Stadt das Geld für den Schlossumbau ausgibt. Sie mahnen außerdem an, dass der Verlust des Hotels im Bischofsschloss zementiert wird.

Sie gehen davon aus, dass sich der Umbau bis ins Jahr 2024 ziehen und für die Innenstadt sechs Jahre „Lärm, Staub und Chaos“ bedeuten würde. Darüber hinaus kritisieren sie, dass der Schlosskauf und die weiteren Planungen nicht transparent abliefen. Grundsätzlich finden sie, dass die Bürger in solch wichtige Entscheidungen eingebunden werden sollten. Sie streben an, dass wieder ein Hotel im Bischofsschloss eingerichtet wird. Aber auch Räume für Vereine, die Musikschule oder ein Museum sind ihrer Ansicht nach denkbar.

Studenten erforschen Wahlverhalten der Markdorfer

Studenten der Universität Hohenheim untersuchen den Bürgerentscheid zum Bischofsschloss am Sonntag in Markdorf. Die Wähler können beim Verlassen der Wahllokale an einer Nachwahlbefragung teilnehmen, einer sogenannten „Exit Poll“. Sie unterstützen damit ein Forschungsprojekt im Rahmen des Master-Studiengangs „Kommunikationsmanagement“.

„Wir möchten mehr über die Entscheidungsfindung der Markdorfer Bürgerinnen und Bürger sowie über die Kommunikation rund um das Projekt herausfinden“, sagt die Studentin Leonie Siegle. Und Daniel Setili, ebenfalls Mitglied der Forschergruppe, ergänzt: „Wir möchten wissen, warum sie so abgestimmt haben. Wie haben sie sich im Vorfeld informiert? Welche Kommunikationsmittel haben sie genutzt?“

Bei Exit Polls handelt es sich um eine Befragung der Wähler am Wahltag direkt nach ihrer Stimmabgabe. Exit Polls haben gegenüber üblichen Befragungen erhebliche Vorteile, heißt es in einer Mitteilung der Studierenden. Zum einen werden nur die tatsächlichen Wähler befragt. Zum anderen liegen Stimmabgabe und Befragung zeitlich sehr dicht beieinander. Dies erhöht die Qualität der Befragung. „Mit der Befragung verfolgen wir rein wissenschaftliche Interessen. Wir haben keine ökonomischen oder politischen Interessen“, sagt Leonie Siegle.

Die Studenten wollen circa jeden dritten Wähler beim Verlassen des Wahllokals um die Teilnahme am Forschungsprojekt bitten. Dazu müssen die Wähler einen Fragebogen ausfüllen, der aus einem DIN-A-4-Blatt (Vorder- und Rückseite) besteht. „Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und vollständig anonym“, sagt Leonie Siegle. Die Befragung findet in den Foyers aller vier Wahllokale statt. Dort steht jeweils eine verschlossene Wahlurne aus Holz, in die die Befragten ihren Umfragebogen einwerfen können. Die Studenten sind an einheitlichen Sweatshirts mit dem Aufdruck „Universität Hohenheim“ zu erkennen. Am Wahltag werden keinerlei Auswertungen der Erhebung vorgenommen. Die Ergebnisse werden in der zweiten Januarhälfte veröffentlicht.

Die Befragung findet unabhängig von der Stadtverwaltung oder vom Gemeinderat statt. Sie ist Teil eines umfassenderen Forschungsprojektes, das die Kommunikation und Meinungsbildung bei Bau- und Infrastrukturprojekten untersucht. Neben der Wahltagsbefragung führen die Studenten auch Experteninterviews mit beteiligten Akteuren in der Stadt.