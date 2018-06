Bilder und Töne prasseln auf die Besucher ein

Zum Schaudern ist’s am frühen Sonntagabend in der Nikolauskirche gewesen, nicht allein der empfindlichen Kälte wegen, sondern wegen der Wucht der Bilder des Stummfilms „Faust“, die auf die Besucher einstürzten und die Wolfgang Seifen an der Orgel mit gleicher Wucht Gestalt annehmen ließ.

Zum 20-jährigen Bestehen der Göckel-Orgel hat der Förderverein Kirchenmusik Markdorf den Professor für Improvisation und Liturgisches Orgelspiel an der Universität der Künste in Berlin eingeladen, zu diesem historischen Film zu improvisieren. Pfarrer Ulrich Hund erinnerte in seiner Begrüßung daran, welche Herausforderung die neue Orgel für alle Beteiligten gewesen war. Ein profiliertes Konzertprogramm sei durch sie gewachsen, daher habe man zum Jubiläum der Orgel ein besonderes musikalisches Event vorbereitet. Christian Ringendahl, der am ersten März-Wochenende nach 34 Jahren als Kirchenmusiker in Markdorf verabschiedet wird, hat Professor Seifen schon mehrfach nach Markdorf eingeladen, und auch diesmal erwies sich der in ganz Europa sowie in Japan und den USA konzertierende Organist als Meister an der französisch-romantischen Orgel.

Der Film des expressionistischen Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau von 1926 bot eine hochdramatische Vorlage für Seifens Improvisationskunst. Hier geht es nicht um Goethes Gelehrtentragödie, um das Ringen um Erkenntnis. Das Drehbuch von Hans Kyser benützt zwar die Gretchentragödie, stützt sich aber primär auf Motive der Volkslegende und die Dramatisierung von Christopher Marlowe.

Mit mächtigem Sturmgebraus begleitet Seifen den Streit des Teufels mit dem Erzengel Gabriel. Er könne jeden Menschen vom rechten Weg abbringen, behauptet Mephisto, und als Gabriel auf die Wette eingeht, dass Mephisto die Erde gehöre, wenn er den Gelehrten Faust verführen kann, triumphiert er: „Dem Bösen widersteht kein Mensch – mein ist die Erde!“ Auf den dramatischen Beginn lässt Seifen fröhliche Tanzmusik folgen: Die Menschen tanzen, doch Mephisto schickt ihnen eine schwarze Pestwolke, bald begleitet ein Trauermarsch den Leichenzug. In Todesangst und Raserei schreit die Orgel auf, Lebensgier mischt sich hinein: Man will genießen, bis es einen trifft. Faust ist als Arzt gefragt, doch seine Mittel versagen, wütend verbrennt er seine Bücher, hochauf lässt die Orgel die Flammen lodern. Um die Pest zu besiegen, beschwört Faust den Bösen: „So helfe ich denn in Teufels Namen.“

Häufige Zwischentitel machten es damals leicht, der Handlung zu folgen. Mit Feuerzauber wird Faust verjüngt, schnell verliert er die Lust am ausschweifenden Genuss, will zurück in die Heimat und das Drama um Gretchen beginnt. Das Osterlied „Christ ist erstanden“ begleitet den Festgottesdienst, Gretchens Reinheit bringt wunderbar zarte Töne ins Spiel, umso grausamer lässt Seifen bei ihrer Tragödie schaudern, die mit dem gemeinsamen Tod mit Faust auf dem Scheiterhaufen endet. Die Liebe hat Mephisto besiegt, die Wette hat er verloren, doch der Organist hat mit seinem vielfarbigen Spiel gewonnen. (chv)