Bilder und Skulpturen in schwarz-weiß

Es ist eine besondere Herausforderung gewesen, in Corona-Zeiten eine Ausstellung zu organisieren und vorzubereiten. Gleiches gilt auch für die dazugehörende Vernissage. Diese Erfahrung haben die Verantwortlichen des Markdorfer Kunstvereins in den vergangenen Wochen gemacht. Doch der Stress hat sich gelohnt, es ist eine sehenswerte Ausstellung unter dem Titel „Schwarz-Weiss“ entstanden. In der Stadtgalerie stellen acht Künstler ihre Bilder und Skulpturen aus. Eröffnung ist am Freitag, 17. Juli, um 19 Uhr, um 20 Uhr startet die Vernissage im Hof des Bischofsschlosses.

Die beiden seit März geplanten Ausstellungen mussten coronabedingt verschoben werden. Also galt es, kurzfristig eine neue Ausstellung zu finden. Dabei erinnerten sich die Mitglieder des Kunstvereins an eine Ausstellung in Bad Schussenried, die sie zu Beginn des Jahres besucht hatten. Bildhauerin Amanda Knapp hatte unter der Überschrift „Schwarz-Weiss“ Werke von elf Künstlern präsentiert. Es sollte keine Kopie dieser Ausstellung werden, erklärt Friedel Neumann, Mitglied im Organisatoren-Team.

In Markdorf sollten andere Schwerpunkte gesetzt und Werke gezeigt werden, die zu den Räumlichkeiten der Stadtgalerie und zu den Besuchern passen. Es wurden acht Künstler gebeten, Werke für die neue Ausstellung vorzuschlagen. Die Auswahl sei nicht einfach gewesen, erklärte Johanna Bischofberger. Es galt, Arbeiten auszuwählen, die miteinander harmonieren, aber auch Spannungen aufbauen und das Konzept schwarz-weiß erfüllen.

Mit ihren großformatigen Bildern erfüllt Katrin Günther diese Vorgaben. Bei den Arbeiten der Grafikerin führt alles zu einem Kern, oder geht alles von diesem Mittelpunkt aus? Sehr gegenständlich arbeitet ihre Schülerin Anna Fedorov mit dem „Sucher“, drei Arbeiten in Kohle auf Papier. Von Amanda Knapp sind die Buchobjekte „verborgene Worte“ zu sehen. Dabei hat sie diese um den Rücken gedreht und geschwärzt, für den Besucher bleiben die Worte tatsächlich verborgen.

Die Malerin und Grafikerin Ulla Mross hat in ihren Holzschnitten Linien verwoben und anscheinend wahllos verbunden. Wesentlich schwergewichtiger sind die Keramik-Arbeiten von Joachim Lambrecht. Der metallene Glanz der Skulpturen reizt zum Anfassen. Gleiches gilt für die verschlungenen Holzskulpturen von P. Ariane Ehinger, auch hier ist der Besucher versucht, die glatten Oberflächen zu streicheln. Doch aufgepasst, rosafarbene Zahnstocher machen deutlich, dies ist nicht erwünscht. Mit Kunststoff hat D. A. Marbach ein sehr ungewöhnliches Material für ihre Objekte verwandt, die an Muscheln und Korallen erinnern. Einen Blick ins graue Unendliche des Meeres hat Gabriele Einstein in ihren Ölbildern festgehalten, die fast fotografisch wirken. Eher unheimlich, die Bilder aufs Moor oder die Wasserlandschaft.