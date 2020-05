Bilder gegen Spenden: Aktion für Menschen, die sich kein Original leisten können

Ungewöhnlicher Anblick: Mehr als 50 farbenfrohe und fröhliche Bilder sind im Wohnzimmer des Mehrgenerationenhauses Markdorf (MGH). Sie sind ein Geschenk der Bermatinger Hobbymalerin Hildegard Schramm. Gegen eine Spende für den Hilfstopf „Altersgroschen“ des MGHs können sie erworben werden, erklärt Renate Hold, Leiterin des MGH.

Das Malen mache ihr sehr viel Spaß und Freude, deshalb sollen auch die Bilder den Menschen Freude machen, die sich normalerweise kein Original-Bild leisten können, wünscht sich Hildegard Schramm. In Einzel- und Gruppenausstellungen präsentierte sie in den vergangenen Jahren in der Region ihre Bilder. Schon als Kind habe sie gerne gemalt, doch bedingt durch Familie und Beruf, konnte sie ihre Leidenschaft erst Mitte der 1990er Jahre wieder aufgreifen. Sie besuchte verschiedene Kurse bei regionalen Künstlern und begann mit Aquarellen, später entdeckte sie die Acryl-Technik und begann Collagen zu erstellen, dabei nutzte sie Sand, den sie während Urlaubsreisen gesammelt hatte.

So erklärt sich die große Vielfalt der Bilder: Da das Stillleben einer Sonnenblume, daneben eine Collage mit Muscheln und Sand. Die Motive der Bilder sind eine bunte Palette. Zum Beispiel der Blick auf die Meersburg, daneben ein Schwan, der sich im See spiegelt. Dann Erinnerungen an Reisen nach Kenia, Menschen und Tiere in der Savanne. Von der gegenständlichen Darstellung bis zu Abstraktion, bei dieser kreativen Vielfalt dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Das MGH sei keine Galerie, trotzdem solle die Möglichkeit genutzt werden, in dieser Zeit von Sorgen und Ängsten den Menschen Farbe und Fröhlichkeit zu bringen, erklärt Renate Hold. Mit dieser Aktion sollen Menschen die Möglichkeit bekommen ein Bild zu erwerben und sich daran zu erfreuen, die sich ansonsten kein Bild leisten können.