Bienen, Batman, Cowboys

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei perfektem Spätsommerwetter und mit 128 gemeldeten Teilnehmern veranstaltete der Reit- und Fahrverein Markdorf wieder seinen jährlichen Reitertag.

Reitsportfans aus der ganzen Region waren zusammengekommen, um entweder in den verschiedenen Reitdisziplinen an den Start zu gehen oder einfach zum Zuschauen und Mitfiebern. „Wir freuen uns, dass unser Reitertag so gut angenommen wurde,“ sagte Pressewartin Monika Fleischmann. „Durch die Corona-Pandemie wussten wir nicht genau, ob und wie das Angebot ankommen würde.“

Laut Vorstand Sabine Klatt-Köhl waren die Zuschauer auch bei der Umsetzung der Corona-Schutzmaßnahmen sehr kooperativ: „Beim Einlass gab es überhaupt keine Probleme. Reiter, Begleiter und Zuschauer haben sich bereitwillig registrieren lassen. „Es wurden sogar freiwillig Impfausweise und Test vorgelegt“, so die Vereinschefin weiter.

Am späten Vormittag wurde es dann bunt: Der Reitplatz wurde plötzlich von Bienen, Teufeln, Batman und Cowboys eingenommen.

Der Verein freut sich besonders darüber, dass die eigenen Mitglieder dieses Jahr erfolgreich mitgeritten sind: In der A-Dressur konnten sich Sophie Widemann mit Charleston über einen 3. Platz freuen und Jessica Hansler mit Dakar le Trésor über den 7ten.

Im Reiterwettbewerb freute man sich für Emily Geisler, die in der ersten Abteilung mit Hulk auf den 4. Platz kam. Franka Hösch wurde in der vierten Abteilung auf Beverly Hills Dritte.

In der Springklasse E sprang Linda Tamtürk auf Calle Cool auf den 2.Platz. Im A-Springen holte sich Nicole Kessler auf Summer Love den ersten Platz.

Der Verein dankt seinen vielen Helfern und den Sponsoren, allen Reitern und natürlich den Zuschauern für einen tollen Reitertag 2021.