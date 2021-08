Betrunkener schlägt auf Passanten ein

Aus bislang unbekannter Ursache sind ein 23-jähriger Tatverdächtiger am Sonntagmorgen um 3.50 Uhr mit mehreren Personen auf der Markdorfer Hauptstraße in Streit geraten.

Im Verlauf dieses Streits schlug der Tatverdächtige laut Polizeibericht mehrmals einen 21-jährigen und 23-jährigen Mann mit der Faust in das Gesicht. Den Geschädigten und weiteren Zeugen gelang es den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Als die Polizeibeamten eintrafen, verhielt er sich auch gegenüber diesen äußerst aggressiv und beleidigte sie. Da sich der junge Mann nicht beruhigen ließ wurde er in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Auf der Fahrt zum Polizeirevier Überlingen spuckte der mehrmals in den Streifenwagen. Der Tatverdächtige stand zur Tatzeit deutlich unter Alkoholeinfluss. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.