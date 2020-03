Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend um 21.50 Uhr im Bereich der Abfahrt Uhldingen an der B 31 einen Kleintransporter mit Warnblinklicht entdeckt. Der Sprinter, der eine Beschädigung an einem Rad aufwies, war durch den Fahrer bereits aufgebockt worden. Die Beamten weckten den 51-Jährigen, der bei laufendem Motor schlief. Da er beim Aussteigen stark schwankte und zudem nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von mehr als 2,5 Promille ergab. Im Führerhaus wurde zudem eine größere Menge alkoholischer Getränke festgestellt, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr.