Betrunkener Mann pöbelt Kunden und Passanten an

Ein 26-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag vor einem Lebensmittelgeschäft in der Ravensburger Straße in Markdorf „negativ aufgefallen“, wie die Polizei in einer Pressemitteilung scheibt. Der 26-Jährige sei ziemlich betrunken gewesen und habe Kunden und Passanten angepöbelt. Auch einer Aufforderung des Marktpersonals, den Bereich zu verlassen, reagierte er laut Polizeibericht nicht.

Die hinzugerufenen Beamten nahmen den 26-Jährigen, der aufgrund seiner Alkoholisierung von rund 2,7 Promille unsicher auf den Beinen stand, schließlich in Gewahrsam. Ihm droht nun eine Kostenrechnung für die Unterkunft bei der Polizei.