Betrunkener Jugendlicher beleidigt Polizisten

Ein 17-Jähriger hat am Samstagabend während einer Fasnetsveranstaltung im Feuerwehrhaus auf einen 18-Jährigen eingeschlagen. Hinzugerufene Polizeibeamte beleidigte der junge Mann laut Polizeibericht und ignorierte einen ausgesprochenen Platzverweis. Gegen 22.30 Uhr kam es laut Polizeibericht zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen den jungen Männern. Hierbei nahm der 17-Jährige den Älteren in den Schwitzkasten, riss ihn zu Boden und schlug ihm auf den Unterkiefer. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei erteilte dem Schläger einen Platzverweis, den der alkoholisierte Jugendliche zuerst befolgte. Allerdings kam er später am Abend zurück.Dann wurde der 17-Jährige gegenüber den Beamten ausfällig und beleidigte diese. Er wurde letzten Endes in die Obhut seiner Mutter übergeben. Ein Alkoholtest ergab bei dem Jugendlichen einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Er muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.