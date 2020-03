Betrunkener greift Polizisten an

Ein Streit mit der Ex-Freundin war am Sonntag kurz nach Mitternacht Auslöser für einen Polizeieinsatz in Überlingen. Zunächst zerschlug ein 23-jähriger, stark betrunkener Mann Mobiliar in der Wohnung der Ex-Freundin. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen sprachen dem Mann einen Platzverweis aus, dem dieser aber trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Gegen seinen Hinauswurf, bei dem die Beamten einfache, körperliche Gewalt einsetzten, wehrte sich der Mann massiv. Er trat und spuckte in Richtung der Beamten. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, wobei er noch die Beamten aufs Massivste beleidigte, wie es im Polizeibericht heißt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Wegen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung wird der Mann nun angezeigt.