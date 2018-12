Betrunkener überschlägt sich mit seinem Auto

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, bei der es in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 33 kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 56-jährigen Autofahrer. Der Mann, der laut Polizei von Markdorf in Richtung Ittendorf unterwegs war, kam in einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt und konnte selbstständig aus dem Auto steigen. Während der Unfall-aufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest, weshalb sie einen Alkoholtest machten. Nachdem dieser eine Alkoholisierung von 1,8 Promille ergab und zudem ein Drogenvortest positiv verlief, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein und untersagten die Weiterfahrt.