Betrunken und bekifft: 21-Jähriger baut Unfälle

Alles andere als nüchtern ist ein 21-Jähriger in die Woche gestartet. Der Clio-Fahrer war betrunken und bekifft im Raum Markdorf unterwegs, wo er gleich mehrere Unfälle baute.

Der Mann fiel gegen 13.15 Uhr das erste Mal auf, als er aus dem Schießstattweg in die Zeppelinstraße einbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt waren dort gerade zwei Mädchen mit ihren Fahrrädern unterwegs. Der 21-Jährige hielt zunächst an und ließ das erste Mädchen vorbeifahren, schreibt die Polizei. Als das zweite Mädchen auf Höhe des Autos war, fuhr der Mann aber plötzlich an und stieß gegen die zehnjährige Radlerin. Sie wurde auf die Motorhaube aufgeladen, auf die Fahrbahn geschleudert - und glücklicherweise nur leicht verletzt. Augenzeugen berichteten anschließend, dass sich sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer vom Vorfall belustigt zeigten und anschließend weiterfuhren.

Wenig später fuhrt der Renault Clio in der Ravensburger Straße in Markdorf auf ein vor einer Ampelanlage wartenden Toyota auf. Der Toyota wurde durch den Aufprall auf ein weiteres Auto aufgeschoben, welches vor der Ampel gehalten hatte. Auch hier setzte der Fahrer des Renault Clio seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Gegen 14.10 Uhr wurde die Polizei schließlich zu einem Unfall auf der Landestraße zwischen Untersiggingen und Mennwangen gerufen. Dort war ein Auto im Bereich einer Linkskurve nach rechts zunächst auf das unbefestigte Bankett gekommen. Beim Gegensteuern geriet das Auto ins Schleudern, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen, berichtet die Polizei. Schnell stellten die Beamten fest, dass es bei dem Fahrzeug um den gesuchten grauen Renault Clio von den vorherigen Unfallfluchten handelte. Der 21-Jährige und sein Beifahrer waren beide betrunken und wurden beim Unfall leicht verletzt. Ferner hatte der 21-Jährige gekifft.

Noch nicht geklärt ist, ob der 21-jährige Fahrer des grauen Renault Clio weitere Personen im Raum Markdorf oder Deggenhausertal gefährdet oder gar geschädigt hat, weshalb die Polizei auf der Suche nach Zeugen ist. Wem der Clio am Montag zwischen 13 und 14 Uhr aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion in Sigmaringen unter Telefon 07571 / 10 40, in Verbindung zu setzen.