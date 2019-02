Betörende Opernarien und Harfenklänge

Der Titel „Rosenduft und Nachtigallenklang“ hat nicht zu viel versprochen: Das erste Konzert der „Klangwelt Rittersaal“ in ihrem neuen Domizil, dem Pfarrsaal in der frisch renovierten Mittleren Kaplanei, hat die Zuhörer hingerissen.

Verspricht allein schon das Miteinander von Sopran, Mezzosopran und Harfe ein besonderes Klangerlebnis, dann gilt das umso mehr, wenn so kultivierte Stimmen wie der Sopran von Meike Leluschko und der Mezzosopran von Pia Viola Buchert sich vereinen, wenn dazu noch die Harfenistin Jenny Meyer ihr Instrument zum Klingen bringt. Einen reinen Opernabend hat das Trio nach Markdorf gebracht, dazu mit der Konzertetüde „La Source“ von Alphonse Hasselmans und der „Danse Des Sylphes“ von Félix Godefroid zwei der bekanntesten Harfensoli, die im zauberhaften Schönklang schwelgen lassen.

„O Mia Vita, O Mio Tesoro” berauschen sich in Monteverdis “Krönung der Poppea” Kaiser Nerone und die stolze Poppea, für die er seine Frau Ottavia verstoßen hat, an ihrem Liebesglück und berauschend haben die beiden Sängerinnen den Abend mit diesem Liebesduett eingeleitet, dem noch weitere Liebesduette folgten – so Léo Delibes‘ Blumenduett aus der Oper „Lakmé“ und die sechs „Nächtlichen Duette“ von Giovanni Francesco Giuliani, die romantisch sehnsuchtsvoll, geheimnisvoll verschwörerisch oder köstlich kokettierend um die Liebe kreisten. Ein Genuss waren die verschmelzenden Stimmen, ein Genuss die klare Artikulation, die besonders in Antonin Dvoráks drei deutsch gesungenen Liedern zum Tragen kam, und ein Genuss das muntere Mienenspiel, das die unterschiedlichen Stimmungen begleitete. Innig kam Humperdincks „Abendsegen“ aus der Oper „Hänsel und Gretel“ herüber, voll betörender Liebestrunkenheit die Barcarole aus Jacques Offenbachs Oper „Hoffmanns Erzählungen“.

Zur Klangvielfalt des Abends trugen nicht minder die Arien bei, in denen die Sängerinnen sich solo vorstellten, angefangen bei zwei der berühmtesten Arien von Georg Friedrich Händel. Berührend sang die Sopranistin die klagende Arie „Lascia Ch’Io Pianga“ aus der Oper „Rinaldo“, ausdrucksvoll und voller Wärme die Mezzosopranistin das Largo „Ombra Mai Fu“, Xerxes‘ Loblied auf eine Platane. Während Meike Leluschko noch mit einem Lied von Puccini, das sich in der Bohème wiederfindet, und der eindringlich gestalteten Arie der Lauretta „O Mio Babbino Caro“ aus „Gianni Schicchi“ beeindruckte, tat es Pia Viola Buchert mit Bizets „Habanera“.

Zur spannungsvoll knisternden Arie der Carmen schickte sie die passenden stolzen Blicke in die Runde – gerne hörte man beide Sängerinnen in den vollständigen Opern. Beschwingt verließen die Zuhörer den Raum, dessen Akustik sich bestens bewährte.