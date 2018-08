Bermatinger feiern Weinfest

Bermatingen feiert von heute, Freitag, bis Sonntag, 2. September, sein Weinfest um und in den rustikalen Gebäuden des Markgräflichen Badischen Weinguts.

Die Bewirtung beginnt am Freitag um 18 Uhr. Am Samstag geht das Fest mit einer Weinwanderung um 14.30 Uhr weiter. Treffpunkt ist an der Zunftstube in der Autenweilerstraße 7. Bewirtung auf dem Festgelände ab 17 Uhr. Um 18 Uhr wird die Bodenseeweinprinzessin empfangen. Am Sonntag gibt es ab 11 Uhr Frühschoppen. Das Fest klingt am Abend nach Tanz und Unterhaltung mit den Dorfbachmusikanten aus.

Ausgeschenkt werden Weine der Markgräflichen Badischen Weingüter Bermatingen, Birnau, Schloss Kirchberg, Schloss Stauffenberg und Fürst Wolfegg.