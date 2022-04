Bermatingen bei einer Escape-Tour entdecken

Der Touristische Arbeitskreis Bermatingen hat eine besondere Escape-Tour entwickelt. Diese schickt die Teilnehmer auf eine sechs Kilometer lange Runde rund um Bermatingen, bei der es auch Rätsel zu lösen gilt.

Die Besucher sind laut Ankündigung auf dem Wanderweg Bermatinger Waldwiesen und durch den Bermatinger Oberwald unterwegs. Im Verlauf des Wegs wird von den Erlebnissen des Reisenden Dietbert in Bermatingen im Jahr 1202 erzählt und es gilt 19 Aufgaben zu lösen, um am Ende der Tour das Geheimnis von Dietberts Rettung herauszufinden, so die Ankündigung weiter. Start ist neben dem Bermatinger Rathaus. Hier kann das Rätselheft zu Beginn der Tour kostenlos aus dem Prospektkasten an der Wanderwegs-Portaltafel entnommen werden; lediglich ein Stift muss selbst mitgebracht werden. Alle nötigen Erklärungen befinden sich im Heft.

Es sei nicht das Ziel des Spiels, den Weg zu suchen; dieser werde fortlaufend im Heft beschrieben, heißt es. Lösungstipps für die kniffligeren Rätsel gibt es noch an der letzten Haltestation. Die Escape-Tour wird empfohlen für Gruppen von zwei bis sechs Personen, im Alter ab zwölf Jahren.