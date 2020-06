Berauschter Fahrer ohne Führerschein

Als Polizisten am Dienstag kurz vor Mitternacht in der Heidbühlstraße in Bermatingen einen 31-jährigen Motorradfahrer kontrolliert haben, hat dieser beim Anhalten eine Tüte mit mehreren Gramm Amphetamin ins Gebüsch geworfen. Nachdem der Betroffene einräumte, am Vortag Betäubungsmittel konsumiert zu haben und ein Drogentest positiv auf Amphetamin reagierte, veranlassten die Beamten in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Da der Betroffene, dessen Weiterfahrt die Polizisten untersagten, laut eigenen Angaben keinen Führerschein hat, erwarten ihn nun mehrere Strafverfahren.

