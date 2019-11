Beim verkaufsoffenen Sonntag sind Winterkleider gefragt

Reges Treiben: Der verkaufsoffene Sonntag hat zahlreiche Besucher in die Stadt gelockt. Wegen des recht plötzlichen Kälteeinbruchs waren Winterbekleidung und -schuhe stark nachgefragt. Zudem schauten sich viele Menschen schon einmal nach den ersten Weihnachtsgeschenken um. Gut besucht war die erste Modenschau bei M3 Moni Mayer am Sonntagmittag in der Ochsenlücke – ganz nach dem Motto: in warmer Kleidung perfekt durch den Winter.

Dichtes Gedränge im Shoppingcenter Proma, in der Haupt- und Marktstraße. Gut für die Wirtschaft: Die Besucher waren offenbar nicht nur zum Schauen gekommen, es wurde auch fleißig eingekauft. Einige Einzelhändler lockten mit unterschiedlichen Rabatt-Aktionen zum Einkauf – sei es bei Schuhen oder bei Sportartikeln. Bei anderen stand der Service im Vordergrund, da gab es umfassende Beratung, sei es zu Kontaktlinsen, Kräutern oder Küchen. Nach dem Bummel durch die verschiedenen Geschäfte gab es zum Abschluss noch einen Abstecher auf den Jahrmarkt am Marktplatz.

Apropos Bummeln: Wer am Sonntag noch nicht genug eingekauft hat, kann am Montag, 11. November, beim Elisabethenmarkt gleich weiter stöbern. Die Veranstaltung läuft von 7 bis 18 Uhr in der Innenstadt.