Bei einer Tour erfahren, wie das eigene Dach Strom erzeugen kann

Am einfachsten und verständlichsten wird das Thema Photovoltaik, Strom vom eigenen Dach, an konkreten Beispielen. Bei den Markdorfer Sonnenkraftwerke-Touren stellen Bürgerinnen und Bürger aus Markdorf ihre Photovoltaikanlagen vor, erläutern die wesentlichen Fakten dazu und berichten über ihre Erfahrungen. Die Tour 9 findet am Dienstag, 21. September, um 17.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz Am Sportplatz in Markdorf Süd. Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Teilnahme ist kostenfrei und interessant für alle, die sich übers Thema Solarstrom informieren wollen. Weitere Touren finden am 24. September, 1. und 2. Oktober, und am 15. Oktober statt. Uhrzeiten und Treffpunkte werden jeweils in der Tagespresse sowie im Amtsblatt Markdorf und auf der Homepage des MSN www.msn-pv.de veröffentlicht. Die Touren dauert etwa zwei Stunden, wobei man vom Treffpunkt aus zu Fuß zu den verschiedenen PV-Anlagen spaziert. Dabei bleibt genügend Zeit um auf die Fragen der Teilnehmer einzugehen.