Bei den 22 neuen Truppführern sitzt jeder Handgriff

Strahlende Gesichter bei der Freiwilligen Feuerwehr in Markdorf: Am Samstag haben eine Feuerwehrfrau und 21 Feuerwehrmänner erfolgreich den Truppführerlehrgang absolviert. Die Teilnehmer kamen aus Markdorf, Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Heiligenberg, Immenstaad und von der Werksfeuerwehr Airbus. Die Ausbildung hatte das Ausbilderteam aus Markdorf unter der Leitung von Herbert Stehle übernommen. Unterstützt wurden sie von einem Ausbilder der Wehr in Bermatingen.

Die 22 frischgebackenen Truppführer haben fast 240 Stunden theoretische und praktische Ausbildung hinter sich. Nach 70 Stunden Grundausbildung absolvieren sie innerhalb von zwei Jahren mindestens 80 Stunden praktische Ausbildung in der jeweiligen Wehr, nahmen am Lehrgang für Sprechfunk und Atemschutz teil und schafften das Leistungsabzeichen in Bronze.

Beim Truppführerlehrgang gab es 35 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis. Dabei ging es unter anderem um Rechtsgrundlagen, Gefahren am Einsatzort, Fahrzeugkunde, Technische Hilfeleistung und Löscheinsätze. Die Prüfung am Samstag im Feuerwehrhaus Markdorf gliederte sich in einen theoretischen Teil, bei der zahlreiche Fragen richtig beantwortet werden mussten. Im praktischen Teil galt es einen Löschangriff aufzubauen.

Ziel der Ausbildung sei es, den hohen Leistungstand und das Fachwissen der Wehrleute auszubauen, erklärte Ausbildungsleiter Stehle. Zudem gelte es Führungskräfte heranzuziehen, der nächste Schritt werde für einige Truppführer der Gruppen-führerlehrgang sein, fügte er hinzu. Im Frühjahr starte in Markdorf wieder ein Grundausbildungs-Lehrgang, das sei ein idealer Zeitpunkt zum Einstieg in die Feuerwehr, warb der Ausbilder abschließend um neue Mitglieder.

Zu den erfolgreichen Teilnehmern gehört auch Norbert Sander, ein Quereinsteiger. Der 47-Jährige hat erst vor zwei Jahren dank einer Werbeaktion Gefallen am Dienst in der Wehr gefunden. „Es ist ein tolles Gefühl etwas Gutes zu tun, anderen zu helfen“, berichtet er. Die Markdorfer Wehr sei eine tolle Mannschaft.

Einzige Frau bei dem Lehrgang war Luise Baumert von der Wehr im Deggenhausertal. Sie kommt vom Niederrhein und durch einen Freund hat sie Kontakt zur Feuerwehr bekommen. Die Übungen und Einsätze seien teilweise anstrengend, sagt die junge Frau, die ein duales Studium im Bereich der Luft- und Raumfahrt absolviert. Die Vielfalt der Aufgaben in der Wehr sei sehr reizvoll und die Kameradschaft sei super, wirbt sie für einen Dienst in der Feuerwehr.