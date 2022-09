Bei „Currywurst mit Pommes“ das Herz ausschütten

Das Theater „kreuz&quer Markdorf“ kehrt nach zweijähriger, corona-bedingter Pause auf die Bühne der Stadthalle Markdorf zurück. Gespielt wird die Satire „Currywurst mit Pommes“. Das Stück wird am Freitag, 30. September, sowie am Samstag, 1. Oktober, jeweils um 19 Uhr aufgeführt. Auch am Sonntag, 2. Oktober, präsentiert die Theatergruppe das Werk, an diesem Tag jedoch um 18 Uhr, teilen die Veranstalter in einem Schreiben mit.

„Currywurst mit Pommes“ – frei nach Frank Pinkus und Nick Walsh – ist eine Komödie mit satirischen Momentaufnahmen an einer Currywurst-Bude an einer deutschen Autobahn. Hier können sich Gäste und Problembeladene stärken, ihr Herz ausschütten, ausruhen oder auch nur plaudern. Penny, die gute Seele der Bude, hat für jeden und jede seit 30 Jahren ein offenes Ohr, ein gutes Wort oder ein Schnäpschen, auf jeden Fall Currywurst mit Pommes rot-weiß. Dieser schrille, verrückte und schnelle Comedy-Bilderbogen bezieht seinen Reiz auch dadurch, dass die 37 Rollen von nur zehn Schauspielern gespielt werden. Der Eintritt in die Stadthalle Markdorf kostet zehn Euro, ermäßigt sechs Euro.