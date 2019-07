Baugenossenschaft wünscht sich verlässliche Rahmenbedingungen

Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee, die in Markdorf über rund 200 Wohnungen verfügt, setzt ihren Kurs fort, kontinuierlich den Wohnungsbestand zu sanieren und zu modernisieren. Für das Jahr 2018 werden die Mitglieder eine Dividende von vier Prozent erhalten. Dies kündigte Vorstandsvorsitzender Stefan Andelfinger in der Informationsveranstaltung am Mittwoch in der Stadthalle an. In der Mitgliederversammlung wurde Susanne Sträßle zur stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt.

In Markdorf wird in der Reußenbachstraße ein Sechsfamilienhaus umfassend energetisch saniert, dies bedeutet, es erhält einen Vollwärmeschutz, neue Fenster und eine neue Heizung. Zudem werden das Treppenhaus renoviert und die Außenanlage neu gestaltet. Rund 400 000 Euro wird die Baugenossenschaft dabei investieren. In Salem-Mimmenhausen will die Genossenschaft ein Achtfamilienhaus energetisch sanieren, daneben soll ein weiteres Gebäude mit elf Wohnungen entstehen. Die Pläne dazu wurden in der Stadthalle den Mitgliedern vorgestellt. In einem Objekt in Kluftern wurden acht Bäder komplett saniert, die Fenster sollen noch ausgetauscht werden.

Rund 2,4 Millionen Euro wurden in 2018 in die Renovierung und Sanierung von Genossenschaftswohnungen investiert, erklärte Vorstand Marco Bächle. Bei den Auftragsvergaben werden vorwiegend örtliche Handwerker berücksichtigt. Derzeit baut die Genossenschaft in Engen 36 Wohnungen, für die nächsten Jahre seien etwa 80 neue Wohnungen geplant. Bächle forderte die Kommunen auf, alte Bebauungspläne zu überarbeiten, um eine Verdichtung oder Aufstockung zu ermöglichen. Zudem wünschte er sich mehr Flexibilität, um praktikable Lösungen bei Neubauten zu erhalten.

Die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee werde auch zukünftig die Sicherung der Nachhaltigkeit des eigenen Wohnungsbestandes fortführen und weitere Wohnungen für Mitglieder bauen, versicherte Vorstandsvorsitzender Stefan Andelfinger den Mitgliedern. Danach kritisierte er deutlich die augenblickliche Diskussion zur Enteignung von Wohnungsunternehmen. Die Gefahr sei bitterernst und auch die Wohnungsgenossenschaften seien betroffen. „Enteignung schafft keine neuen Wohnungen“, stellte Andelfinger kurz und knapp fest. Es sei auch nicht gut, wenn Mieter gegen Vermieter aufgehetzt werden, eine solche Stimmungsmache spalte die Gesellschaft. Er wünschte sich von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen. Rasche Lösungen seien nicht möglich, Wohnungsbau brauche Zeit.

Die Ziele der Baugenossenschaft Familienheim seien derzeit wichtig wie nie, sagte Bürgermeister Georg Riedmann. Es sei eine große Herausforderung. bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und zu gewährleisten. Die Diskussion in Berlin zum Thema Enteignung sei komplett absurd und unanständig. Die derzeitige Überregulierung mache rentable Investitionen in den Wohnungsbau sehr schwierig. Die weitere Entwicklung von Bauland werde den Kommunen erschwert, so könnten neue Bebauungspläne durch ein Bürgerbegehren verhindert werden. Die Kommunen seien immer mehr gefordert, zu informieren, zu moderieren und zu vermitteln. Beim Projekt in der Mangoldstraße sei nicht ein Geschoss zu viel, sondern die Bauweise gewählt worden, die wirtschaftlich rentabel sei, stellte Riedmann mit Hinweis auf Kritik im vergangenen Jahr fest.