Basar unterstützt seit 35 Jahren Missionsstationen in Afrika

Viele Besucher hat der Adventsbasar des Bastel- und Handarbeitskreises der Pfarrei St. Nikolaus am Sonntag in die Stadthalle gelockt. Fleißige Bastlerinnen hatten ein großes Angebot vorbereitet, da gab es eine tolle Auswahl an Advents- und Türkränzen, Gestecke, kleine Weihnachtsbasteleien, warme handgestrickte Socken, eine Fülle von schmackhaften Marmeladen und Weihnachtsgutsle. Bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen konnte der Einkauf abgeschlossen und noch etwas geschwätzt werden. Seit über 35 Jahren gibt es diesen Basar, mit dem Erlös unterstützt der Bastel- und Handarbeitskreis Missionsstationen in Afrika und Brasilien. Foto: Brigitte Walters