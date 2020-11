Bargeld und Messer aus Auto gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben sich im Zeitraum von Dienstag, 11 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, an einem Dacia zu schaffen gemacht, der in der Emil-Lanz-Straße in Markdorf geparkt war. Dies teilt die Polizei mit.

Der Besitzer stellte an dem Dacia fest, dass der Kofferraum aufstand und die Verriegelung offen war. Die Diebe hatten offenbar Bargeld und ein Messer aus dem Fahrzeug entwendet.