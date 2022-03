Bahnhof Markdorf: Unbekannter verletzt Mann mit einem Messer – Opfer flieht mit dem Zug

Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger hat laut Polizeibericht am Freitagabend gegen 20 Uhr einen 32-jährigen Mann am Bahnhof in Markdorf mit einem Messer verletzt. Nach ersten Ermittlungen kam es zur Tatzeit zu einem Streitgespräch zwischen dem Opfer und dem Unbekannten, als dieser plötzlich ein Messer zog und den Geschädigten an der Hand und am Ellenbogen eine Schnittverletzung zufügte.

Um eine weitere Eskalation zu verhindern, stieg der Geschädigte laut Polizei in einen Zug, welcher gerade hielt, und fuhr nach Friedrichshafen. Der Verletzte kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei in Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.