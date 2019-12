Bahnhof Markdorf: Unbekannter manipuliert Fahrradbremsen

Seit längerer Zeit beschädigt und manipuliert ein unbekannter Täter Fahrräder, die auf dem Fahrradabstellplatz des Bahnhofs Markdorf abgestellt werden. Wie die Polizei mitteilte, wurde zuletzt am Montag im Zeitraum von 7.30 bis 13.30 Uhr das Vorderrad eines Kinderfahrrads ausgehängt und die Bremse festgezogen

Nun soll der unbekannte Täter erneut sein Unwesen an dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Markdorf getrieben haben. Und zwar am Mittwoch im Zeitraum zwischen 7.15 Uhr bis 13.30 Uhr. Dort löste er laut Polizeimeldung an einem Fahrrad die hintere Bremse und an einem anderen die Schraube des Hinterrads.

Fahrradfahrer, die am Bahnhof ihre Fahrräder abstellen, werden von der Polizei gebeten, vor Antritt der Fahrt die Räder zu überprüfen. Des Weiteren möchte die Polizei Passanten sensibilisieren und bitten, verdächtige Wahrnehmungen sofort unter 110 zu melden.