Bürgermeister Riedmann muss saftige Strafe zahlen

Dicht gedrängt stand die bunte Narrenschar am Sonntag beim Zunftmeister-Empfang der Historischen Narrenzunft Markdorf im Bürgersaal des Rathauses. Neben zahlreiche Zünften und Musikkapellen aus der Region, nehmen traditionell am Umzug in Markdorf auch etliche kleine, private Gruppen teil, wie beispielsweise Abordnungen der Kindergärten und Teilnehmer der Häs- und Maskenprämierung beim FuN-Ball der Zunft.

Zunftmeisterin Birgit Beck begrüßte den abgesetzten Hausherrn, Bürgermeister Georg Riedmann, der sich in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal den Fauxpas geleistet habe zur Gemeinderatssitzung einzuladen, , obwohl er abgesetzt sei. Zur Strafe sollten er und die Gemeinderäte jeweils fünf Euro in die Kasse des Narrenrates zahlen.

Doch der Bürgermeister wehrte sich in gereimten Worten, es sei dringend notwendig gewesen, das Rathaus war leer, kein Narr zu sehen, die Arbeit blieb liegen. Notgedrungen sei er zurückgekehrt: „Wer von der Arbeit nur träumt, wer den städtischen Karren ziehen will, der muss mehr tun als das Rathaus stürmen“, belehrte er die Narren. Noch drei Mal schlafen, dann sei die Rathaus-Mannschaft wieder in Amt und Würden und bei der Arbeit. Im Einweck-Glas überreichte Riedmann eine Spende für die Jugendabteilung der Zunft.

Auch Otto Gäng, Vize-Präsident der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte, kritisierte, dass der Bürgermeister, obwohl abgesetzt, zur Sitzung eingeladen habe. Dadurch habe er bereits zweimal beim närrischen Empfang im Regierungspräsidium Tübingen gefehlt, ebenso bei der Übergabe der Narrenschelle. Damit dies in Zukunft besser werde, übergab er eine Liste mit den Daten in den nächsten Jahren. Abschließend wünschte er sich mehr Unterstützung, wenn es gegen immer mehr Auflagen für die Zünfte gehe. Die Narren müssten gegen die Paragrafen-Reiter zusammenhalten, meinte Gäng. Pfarrer Tibor Nagy von der evangelischen Kirchengemeinde und sein katholischer Kollege Pfarrer Ulrich Hund erinnerten an das Ereignis in Hanau. Beide appellierten für alle Mitbürger offen zu sein, damit die Fasnet weiterhin so bunt bleibt, wie sie ist.

Einige kritische Anmerkungen musste sich der Bürgermeister von den auswärtigen Zunftmeistern anhören. Aufgrund der Allgemeinverfügung, dass während des Umzugs kein Konfetti, Stroh, Hobelspäne oder Sägemehl geworfen oder verteilt werden darf. Wie in den vergangenen Jahren auch verzichtete die Zunft, beim Empfang Orden zu überreichen, das eingesparte Geld wird wieder einem sozialen Zweck zugeführt, in diesem Jahr darf sich die Markdorfer Tafel über einen Scheck freuen..