Bürgerforum will zum Wählen animieren

Das Bürgerforum „Unser Rathaus ins Bischofsschloss“ will bis zum Bürgerentscheid am 16. Dezember für seine Position werben. Die Initiatoren wollen in erster Linie donnerstags auf auf dem Markdorfer Wochenmarkt präsent sein, aber auch darüber hinaus mit den Menschen ins Gespräch kommen.

„Einerseits wollen wir zeigen, dass wir den Gemeinderatsbeschluss, das Bischofsschloss zu sanieren und mit der Stadtverwaltung dort umzuziehen, unterstützen“, sagt Herta Köhler, die das Bürgerforum gemeinsam mit ihrem Mann Klaus und mit Annemarie Waibel und Berthold Haller ins Leben gerufen hat. Sie hatten von Anfang an den Eindruck, dass viele Bürger den geplanten Rathausumzug befürworten, dass sie aber öffentlich dazu eigentlich nicht Stellung beziehen. „In der Öffentlichkeit hat man die Befürworter bisher nicht gehört, sondern immer nur die Gegner“, sagt Berthold Haller. Deshalb wolle das Bürgerform eine Plattform für die Markdorfer sein, die den geplanten Rathausumzug unterstützen, bisher aber geschwiegen hätten. „Wir wollen den Anfang machen“, sagt Haller.

Argumente für den Umzug

Aus Sicht des Bürgerforums gibt es viele gute Argumente, die für den Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss sprechen. In erster Linie finden sie die Idee gut, das Denkmal auf diese Weise zu erhalten und gleichzeitig für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Das Rathaus mit Bürgerzentrum ist in unseren Augen eine sinnvolle Nutzung“, sagt Annemarie Waibel. So könne auch gesichert werden, dass die Schlosskonzerte und der Weihnachtsmarkt weiterhin stattfinden und der Rittersaal auch in Zukunft von der Öffentlichkeit genutzt werden kann. Außerdem werde das Schloss durch das Café, das im Erdgeschoss des Turms geplant sei, zu einem attraktiven Anziehungspunkt. „Das Bischofsschloss muss uns doch etwas wert sein“, sagt Herta Köhler angesichts der Kostenberechnungen. Darüber hinaus stehe eine Sanierung und Modernisierung ohnehin an.

Eine Chance für die Markdorfer Innenstadt sieht das Bürgerforum aber auch darin, dass das Rathausareal für eine neue Nutzung frei würde. „Die ersten Entwürfe für den etwaigen Neubau eines Hotels sind überzeugend. Ein Hotel mit etwa 100 Zimmern könnte auch wirtschaftlich betrieben werden“, sagt Herta Köhler. „Auch wenn man darüber streiten kann, ob es schön ist, wenn die Form des bisherigen Rathauses aufgegriffen wird“, sagt Haller.

Beide Positionen anhören

Das Bürgerforum versteht sich aber nicht als Gegeninitiative zur der Bürgerinitiative, die den Bürgerentscheid herbeigeführt hat. Sie wollen zwar schon für ihren Standpunkt werben, aber auch eine Diskussion in Gang bringen. „Uns geht es nicht um einen Schlagabtausch. Aber man sollte immer zwei Seiten hören, wenn man sich eine eigene Meinung bilden will“, sagt Annemarie Waibel. Deshalb sei es wichtig, dass die Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen und die verschiedenen Argumente hören. „Uns geht es auch darum, die Markdorfer generell zum Wählen zu ermuntern“, sagt Herta Köhler. Eine möglichst hohe Wahlbeteiligung sei wichtig – egal, wo die Wähler schließlich ihr Kreuz machen.

Aus diesem Grund ist das Bürgerforum vor gut drei Wochen erstmals auf den Wochenmarkt gegangen. Die Resonanz sei bisher groß gewesen. „Wir wollen Präsenz zeigen und mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt Klaus Köhler. „Auch weil die Fragestellung beim Bürgerentscheid verwirrend ist.“ Die Verunsicherung darüber sei in der Bevölkerung spürbar, sagt er. Schließlich müssten die Gegner des geplanten Umzugs mit „Ja“ stimmen und die Befürworter mit „Nein“. Umso wichtiger sei es, die unterschiedlichen Positionen zu erklären. „Wir wollen mit den Leuten auch darüber sprechen, was es bedeuten würde, wenn die Umzugspläne gestoppt werden würden“, sagt Annemarie Waibel.