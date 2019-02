Die Entwicklung des Rathausareals in Markdorf soll vorangetrieben werden, und zwar schnell. Denn der Stadt würden Zuschüsse in Millionenhöhe verloren gehen, wenn sie die Ziele des Sanierungsgebiets bis 2022 nicht erreicht. Damit das nicht passiert, hat der Gemeinderat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, Konzepte zur Erreichung der gesteckten Ziele gemeinsam mit den Bürgern zu erarbeiten. Bürgermeister Georg Riedmann gab außerdem bekannt, dass am 23. März der Auftakt zu einem Bürgerdialog geplant ist.

Wie Roland Beck, Sanierungsberater aus Neckarsulm, erläuterte, können Kommunen in Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden Sanierungsgebiete festlegen. Dafür müssen konkrete Ziele formuliert werden. Die Zuschüsse fließen nur, wenn diese Ziele innerhalb eines Zeitrahmens von acht Jahren auch erreicht werden. Realistisch ist eine Verlängerung des Programms um zwei Jahre, also 2024.

Für das Rathausareal, das 2013 als Sanierungsgebiet genehmigt wurde, hat sich die Stadt Markdorf vorgenommen, die Situation der Verwaltungsräume strukturell zu verbessern und bauliche und funktionale Mängel zu beseitigen. Außerdem sollten in diesem Bereich zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden und die aus Sicht der Stadt unattraktive Bebauung unterhalb des Rathauses abgerissen werden.

Zuschüsse für Bischofsschloss

Weil die Stadt zwischenzeitlich das Bischofsschloss gekauft und ins Sanierungsgebiet aufgenommen hat, wäre auch dessen Sanierung und Umbau zum Rathaus bezuschusst worden. Schließlich hätte das Projekt an den gesetzten Zielen übereingestimmt. Durch den Bürgerentscheid vom Dezember 2018 wurden diese Pläne gestoppt. Allerdings hat die Stadt bereits Zuschüsse erhalten, die in das Bischofsschloss geflossen sind. Es handelt sich um eine Summe von 2,3 Millionen Euro, die für den Grunderwerb des Schlosses ausgegeben wurde. Roland Beck erläuterte, dass die Stadt dieses Geld nicht behalten darf, wenn das Schloss nicht in absehbarer Zeit in ein öffentliches Gebäude mit förderfähiger Nutzung umgebaut wird. Vereinsräume seien beispielsweise nicht förderfähig, sagte er.

Die Rückgabe von Fördermitteln ist in seinen Augen trotzdem die letzte Option. „Das wäre ein bitteres Bonbon“, sagte Beck. Alternativ dazu könne die Stadt nach Möglichkeiten suchen, das Geld zu behalten, indem sie es anderweitig einsetzt – natürlich entsprechend der vereinbarten Ziele. „Erstattungen und Investitionen können gegengerechnet werden“, sagte er. Dass die Stadt ihre Sanierungsziele bei zügiger Planung und baldigem Baubeginn noch erreichen kann, hält er durchaus für realistisch. Allerdings geht er davon aus, dass sie insgesamt weniger Fördermittel bekommen wird.

Grund dafür ist der Schlüssel, nach dem das Land die Fördermittel ausschüttet: Neubauten (etwa ein Anbau an das bestehende Rathaus) werden mit bis zu 30 Prozent bezuschusst, Sanierungen (das alte Rathaus) bis zu 60 Prozent. Die höchste städtebaulichen Förderungen sind aber für Denkmäler (Bischofsschloss) bestimmt: Wenn sie saniert werden, gibt es Zuschüsse von bis zu 85 Prozent. Seine Empfehlung sei, gemeinsam mit den Bürgern ein Konzept für die Gestaltung des Rathausumfelds zu entwickeln. „Wir haben noch Spielraum, in welchem Umfang und in welcher Intensität verschiedene Dinge angegangen werden können“, sagte Beck.

Mit Blick auf den inzwischen engen Zeitrahmen sagte Bürgermeister Georg Riedmann, dass die Stadt sich nicht unter die Knute dieser engen Rahmenbedingungen legen wolle. „Die Förderbedingungen sind keine Backförmchen, in die wir die Stadtentwicklung hineinzwängen wollen“, sagte er. Dennoch sei es das Ziel, die Zukunft des Areals gemeinsam mit Bürgern vorzubereiten. Er hoffe auf ein Ergebnis, das sowohl in den Förderrahmen als auch in den Zeitraum passt.

„Brauchen ein Gesamtkonzept“

Alfons Viellieber (CDU) zeigte sich angesichts des Zeitrahmens kritisch in Bezug auf den Erfolg. „Wir brauchen ein Gesamtkonzept für die Innenstadt, sonst ist die Förderung nicht hilfreich.“ Er appellierte, sich nicht auf eine Notlösung einzulassen und betonte, dass er das Projekt „mit jeglicher Kritik“ begleiten werde. Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) wies darauf hin, dass die Planungen nicht von vorne anfangen. „Auch eine kleine Lösung kann ein Mosaikstein sein“, sagte er.

„Wir fangen nicht bei Null an“, bekräftigte Uwe Achilles (SPD). Er forderte, im Bürgerdialog „die Planken zu benennen, wo wir uns bewegen“. Die Ziele seien ambitioniert, deshalb müsse umgehend begonnen werden. „Zeitdruck ist für große Entscheidungen ein schlechter Ratgeber“, sagte Susanne Deiters Wälischmiller (Umweltgruppe). Der Wille, die Sanierungsziele zu erreichen, gelte aber nach wie vor.