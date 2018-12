Bürger bereiten sich auf Entscheidung vor

Geballte Informationen zum Bürgerentscheid hat es am Samstag in der Innenstadt gegeben. Am Sonntag, 16. Dezember, entscheiden die Markdorfer über die zukünftige Nutzung des Bischofsschlosses als Rathaus. In der ehemaligen Hotelrezeption informierten Stadtbauamt und Architekten über die Pläne zum Umbau des historischen Gebäudes. Am Untertor hatten sich die Mitglieder des Bürgerforums mit ihrem Handwagen samt Schlossturm platziert und warben für ein Nein beim Entscheid. An der Volksbank informierte die Initiative Bischofsschloss, warum sie gegen einen Umzug ist und forderte zu einem Ja beim Entscheid auf.

Über 500 Markdorfer haben bereits in den vergangenen Wochen die Möglichkeit zur Besichtigung des Bischofsschlosses und zur Information über die Umbaupläne genutzt, berichtete Michael Schlegel, Leiter des Stadtbauamtes. Die Führung mit den Alterskameraden der Feuerwehr sei sehr interessant gewesen, erinnerte sich Monika Schneider vom Bauamt, die von ihren Kollegen schon mal scherzhaft als „Miss Bischofsschloss“ bezeichnet wird, da sie sich sehr intensiv mit den Umbauplänen befasst hat. Die Alterskameraden wussten vieles zu erzählen, war doch das Schloss ihr Spielplatz, bevor die alte Scheuer abgerissen und das restliche Ensemble umfassend saniert wurde.

Sie finde es gut, wenn das historische Gebäude Bischofsschloss als Rathaus genutzt werde, erklärte eine der ersten Besucherinnen. Sie wolle sich heute über die genauen Pläne informieren, das übernahm dann Michael Schlegel. Auch für Annemarie Waibel ist es klar, das Rathaus muss ins Schloss, aber sie will sich noch mal genau zum Denkmalschutz im Bereich der Scheuer informieren. Da zu diesem Bereich von den Umzuggegnern mit nicht zutreffenden Informationen argumentiert werde. Er will sich über die Pläne informieren, diskutieren und hören, ob es was Neues gibt. Deshalb ist Berthold Bailer in die ehemalige Rezeption gekommen. Seine Entscheidung ist aber schon gefallen, das Rathaus soll ins Bischofsschloss. In anderen Städten seien die Rathäuser auch in historischen Gebäuden. Dies sei eine schöne Atmosphäre, so seine Beobachtungen.

Er hänge sehr an dem Projekt und komme gern nach Markdorf, erklärte Architekt Marcus Wörtz, der aus Ulm angereist ist. Er will über die Umbaupläne informieren und die sachlichen und fachlichen Hintergründe erläutern. Das Bischofsschloss ist Markdorfer Identität, das ist Markdorfer Geschichte“, erklärte er begeistert. Zudem gehöre er zu den Anhängern von Wahrheit und Klarheit. Er habe im Rathaus ein tolles Team angetroffen, das sich sehr für das Projekt einsetze. Das möchte er unterstützen. Ein Großteil der Baukosten sei notwendig, unabhängig welche Nutzung erfolge, sei es Heizung, Technik, Denkmal- und Brandschutz. Dazu gebe es Anforderung, die unabhängig von der Nutzung erfüllt werden müssen. Beim Teilrückbau der Scheuer werden überwiegend Teile aus den 1980er- Jahren entfernt, die vorhandenen mittelalterlichen Teile werden erhalten und sichtbar gemacht. Das Bischofsschloss sei wahrhaftige heimatliche Identität, die sei mit keinem Neubau ersetzbar, so sein Fazit.