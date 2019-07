Autoseite wird von Mähwerk aufgeschlitzt

Das Fahrzeug einer 21-Jährigen ist am Freitagmorgen von einem an einem Traktor angebrachten Mähwerk seitlich aufgerissen worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, berichtet die Polizei.

Die Frau war am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der K 7754 zwischen Azenweiler und Oberweiler unterwegs, als sie einen vor ihr fahrenden Traktor überholen wollte. Dabei streifte sie das an der Front des Traktors angebrachte Mähwerk. Hierdurch wurde das Fahrzeug der 21-Jährigen auf der kompletten Beifahrerseite aufgerissen und massiv beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.