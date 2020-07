Autohandel endet mit Schlägerei

Zwei Männer sind sich am späten Sonntagabend in der Ziegeleistraße in Bermatingen wegen Unstimmigkeiten über einen Autohandel „in die Wolle geraten“, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Wie sich die Auseinandersetzung tatsächlich abspielte, ist noch unklar, da sich die Angaben der beiden Streithähne unterscheiden. Sicher ist, dass beide Kontrahenten nach dem Streit leicht verletzt waren. Eine Streife der Polizei sorgte für Ruhe und ermittelt jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.