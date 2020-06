Eine 79-jährige Autopfahrerin ist am Montag gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße Brühl in Daisendorf gegen eine Mauer gefahren. Dabei wurde das Auto abgewiesen und krachte in der Folge gegen ein anderes Auto Die Frau versuchte laut Polizei, in eine Parklücke zu fahren. Die Fahrerin und ihr ebenfalls im Wagen befindlicher Ehemann blieben unverletzt.