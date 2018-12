Autofahrer prallt mit Anhänger gegen einen VW

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Autofahrer am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr in der Hauptstraße begangen hat. Der Unbekannte prallte beim Rückwärtsfahren mit seinem Anhänger gegen die Stoßstange des hinter ihm abgestellten VW-Beetle und schob diesen auf einen Begrenzungspfosten. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seinem Anhängergespann weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern.