Wie die Polizei mitteilt, sind eine 36-jährige Hyundai-Fahrerin und ihr Baby unverletzt geblieben, als sie am Montag gegen 17 Uhr in der Meersburger Straße plötzlich von einer Dachlawine begraben wurden. Die Schneemassen waren von einem Hausdach gefallen und erfassten das glücklicherweise langsam fahrende Auto. Der am Auto entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro beziffert, so die Polizei weiter.