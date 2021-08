Auto überschlägt sich zwischen Urnau und Roggenbeuren

Glück im Unglück hatte ein 49-jähriger Autofahrer, der am Mittwoch gegen 10.15 Uhr auf der L 204 zwischen Urnau und Roggenbeuren alleinbeteiligt verunfallte, wie die Polizei schreibt. Er geriet vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Auto ins Bankett. Das Auto übersteuerte, überschlug sich und blieb in der Folge in einem Graben liegen. Während der 49-Jährige, der notärztlich erstversorgt wurde, augenscheinlich unverletzt blieb, entstand an seinem Wagen Totalschaden in Höhe von rund 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Landesstraße kurzzeitig gesperrt werden.