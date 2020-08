Auto macht sich selbstständig

Offensichtlich nicht ordnungsgemäß gesichert hatte eine Autofahrerin ihren Wagen, den sie am Montagabend gegen 18 Uhr in der Bahnhofstraße in Bermatingen abgestellt hat. Kaum hatte die Autofahrerin ihr Fahrzeug verlassen, hörte sie einen Knall und musste feststellen, dass ihr Auto weggerollt und gegen einen Zaun geprallt war. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro, so die Polizei.