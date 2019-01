Auto landet im Vorgarten

In der Heidbühlstraße in Bermatingen ist es am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, teilt die Polizei mit. Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr die Heidbühlstraße in ortsauswärtiger Richtung, als er aus Unachtsamkeit zu spät eine vor ihm haltende autofahrerin sah. Um einen Unfall zu vermeiden, zog der 23-Jährige mit seinem Auto nach links auf die Gegenspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 33-jährigen Mannes. Dieser kam mit seinem Auto rechts von der Straße ab und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.