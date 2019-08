Da der Fahrer sein Auto nicht gegen Wegrollen gesichert hatte, machte sich dieses am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr in Steibensteg selbstständig und rollte in ein angrenzendes, etwa 250 Zentimeter tiefes Bachbett. Das berichtet die Polizei. Der Wagen, an dem Sachschaden von rund 3000 Euro entstand, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden.