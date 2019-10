Auto kollidiert mit Lastwagem

Im Schießstattweg in Markdorf sind am Donnerstag gegen 13.15 Uhr ein Auto und ein Lastwagen kollidiert. Der 79-jährige Fahrer des Lastwagens wollte laut Polizeibericht rückwärts samt Anhänger auf ein Tankstellengelände einfahren. Dies erkannte ein 60-jährige rAutofahrer nicht und fuhr an dem Gespann vorbei. Dabei kam es zur Kollision, wodurch an dem Auto ein Schaden von etwa 4000 Euro entstand. Der Lkw blieb augenscheinlich unbeschädigt, heißt es im Polizeibericht.

Meist gelesen in der Umgebung Markdorf Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen