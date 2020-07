Auto kollidiert mit Fußgängerin

Eine 27-jährige Fußgängerin ist laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße in Markdorf bei einem Unfall leicht verletzt worden. Eine 55-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach links in die Rudolf-Diesel-Straße einbiegen und übersah hierbei die 27-Jährige, die gerade vor dem Auto vorbeigehen wollte. Durch die folgende Kollision kam die Fußgängerin zu Fall. Sie wurde laut Polizei vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.