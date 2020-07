Auto fährt Radlerin an

Mehrere Prellungen hat eine Radfahrerin erlitten, die am Dienstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr in der Markdorfer Straße in Bermatingen von einem Auto touchiert wurde. Die 68 Jahre alte Radlerin bremste ab, um nach rechts abzubiegen. Dies bemerkte die nachfolgende 22-jährige Autofahrerin zu spät und fuhr auf. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die Radlerin zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.