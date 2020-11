Auto fährt Radler an und verletzt ihn

Leicht verletzt worden ist am Dienstagnachmittag ein Radfahrer, der auf dem Radweg von Kluftern nach Markdorf von einer Autofahrerin übersehen und erfasst worden ist. Wie die Polizei berichtet, wollte die 48 Jahre alte Autofahrerin vom Schießstattweg in die Zeppelinstraße abbiegen, als sie den Radler auf dem Fahrradschutzstreifen übersah. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht nötig.