Auto fährt 18-Jährigen an

Unverletzt hat ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer am Mittwochmorgen gegen sieben Uhr einen Auffahrunfall in der Ravensburger Straße überstanden. Ein 55-jähriger Autofahrer hatte beim Kreisverkehr zu spät bemerkt, dass der Zweiradfahrer an der Einfahrt zum Kreisel verkehrsbedingt warten musste. Durch den Aufprall des Autos stürzte der junge Mann mit seinem Leichtkraftrad auf die Seite, erlitt jedoch keine Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2000 Euro, heißt es im Polizeibericht.